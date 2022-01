Вместо фейерверка: в новогоднюю ночь Израиль подвергся ракетной атаке

Об этом сообщили в Twitter Вооруженные силы Израиля.

Две выпущенные террористами ракеты опустились в море возле израильского побережья, поэтому их не пытались перехватить, а предупредительные сирены не включались.

В ответ израильская армия нанесла удары по объектам «ХАМАС» в секторе Газа, в том числе обстреляла ракетную площадку и военные посты, используемые для террористической деятельности.

As fireworks lit up the skies to celebrate #NewYear2022 around the world, a different type of fire came from Gaza—terrorist rocket-fire toward Israel.

In response, we just struck Hamas sites in Gaza, incl. a rocket manufacturing site & military posts used for terrorist activity. pic.twitter.com/mncbxQ3RhN

— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022