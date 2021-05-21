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07:27 02 Января 2022 Просмотров 343   КомментариевКомментарии

Вместо фейерверка: в новогоднюю ночь Израиль подвергся ракетной атаке

В то время, когда новогодние фейерверки освещали небо по всему миру, из сектора Газа террористы запустили ракеты в направлении Израиля.

В ответ на атаку террористов Израиль нанес свой ракетный удар

Об этом сообщили в Twitter Вооруженные силы Израиля.

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Две выпущенные террористами ракеты опустились в море возле израильского побережья, поэтому их не пытались перехватить, а предупредительные сирены не включались.

В ответ израильская армия нанесла удары по объектам «ХАМАС» в секторе Газа, в том числе обстреляла ракетную площадку и военные посты, используемые для террористической деятельности.

Как сообщали Власти, во вторник, 28 декабря, Израиль разбомбил контейнерную площадку в сирийском порту Латакии, причинив «значительный материальный ущерб».

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Израиль, сектор газа
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