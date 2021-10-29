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Главная » Украина » Экономика
11:18 02 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В Украине подорожали биометрические паспорта: почему и на сколько

В Украине с 1 января подорожали биометрические паспорта из-за повышения стоимости сырья для их изготовления.

Паспорта подорожали из-за роста стоимости их производства

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

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«С 1 января 2022 года государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов», – сказано в сообщении.

Это и стало причиной роста общей стоимости оформления паспорта гражданина Украины как в форме ID-карты, так и бумажном виде.

Таким образом, их стоимость теперь составляет:

  • в срок до 20 рабочих дней – 372 гривны, включая стоимость административных услуг (126 гривен) и бланка (246 гривен);

  • до 10 рабочих дней – 498 гривен, включая стоимость административных услуг (252 гривны) и бланка (246 гривен).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется:

  • в срок до 20 рабочих дней в 733 гривны, включая стоимость административных услуг (352 гривны) и бланка (381 гривна);

  • до 7 и 3 рабочих дней при наличии оснований – 1 085 гривен, включая стоимость административных услуг (704 гривны) и бланка (381 гривна).

Также отмечается, что граждане, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат их по старым ценам.

Как сообщали Власти, президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для бывших граждан СССР и их детей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: паспорт
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