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Главная » Украина » Общество
08:20 02 Января 2022 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

За первые сутки нового года в Украине – ни одной гоcпитализации с COVID-19

За первые сутки нового 2022 года в Украине зафиксировали 1863 новых случая коронавирусной болезни, умерли от нее 98 человек.

За сутки в Украине COVID-19 заболело 1863 человека

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 108 детей и 12 медработников.

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Ни одного пациента за минувшие сутки не госпитализировали. В то же время 2 259 пациентов полностью выздоровели.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве – 277, затем идут Житмирская – 127 и Львовская область – 115.

Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 277;

  • Винницкая область – 76;

  • Волынская область – 36;

  • Днепропетровская область – 66;

  • Донецкая область – 16;

  • Житомирская область – 127;

  • Закарпатская область – 76;

  • Запорожская область – 48;

  • Ивано-Франковская область – 103;

  • Киевская область – 85;

  • Кировоградская область – 45;

  • Луганская область – 6;

  • Львовская область – 115;

  • Николаевская область – 48;

  • Одесская область – 75;

  • Полтавская область – 100;

  • Ривненская область – 54;

  • Сумская область – 74;

  • Тернопольская область – 110;

  • Харьковская область – 90;

  • Херсонская область – 1;

  • Хмельницкая область – 72;

  • Черкасская область – 40;

  • Черновицкая область – 42;

  • Черниговская область – 81.

Как ранее сообщали Власти, показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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