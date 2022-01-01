За первые сутки нового года в Украине – ни одной гоcпитализации с COVID-19
За первые сутки нового 2022 года в Украине зафиксировали 1863 новых случая коронавирусной болезни, умерли от нее 98 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 108 детей и 12 медработников.
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Ни одного пациента за минувшие сутки не госпитализировали. В то же время 2 259 пациентов полностью выздоровели.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве – 277, затем идут Житмирская – 127 и Львовская область – 115.
Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:
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Киев – 277;
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Винницкая область – 76;
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Волынская область – 36;
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Днепропетровская область – 66;
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Донецкая область – 16;
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Житомирская область – 127;
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Закарпатская область – 76;
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Запорожская область – 48;
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Ивано-Франковская область – 103;
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Киевская область – 85;
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Кировоградская область – 45;
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Луганская область – 6;
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Львовская область – 115;
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Николаевская область – 48;
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Одесская область – 75;
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Полтавская область – 100;
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Ривненская область – 54;
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Сумская область – 74;
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Тернопольская область – 110;
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Харьковская область – 90;
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Херсонская область – 1;
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Хмельницкая область – 72;
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Черкасская область – 40;
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Черновицкая область – 42;
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Черниговская область – 81.
Как ранее сообщали Власти, показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности.