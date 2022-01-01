За первые сутки нового года в Украине – ни одной гоcпитализации с COVID-19

За первые сутки нового 2022 года в Украине зафиксировали 1863 новых случая коронавирусной болезни, умерли от нее 98 человек.

За сутки в Украине COVID-19 заболело 1863 человека



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 108 детей и 12 медработников.

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Ни одного пациента за минувшие сутки не госпитализировали. В то же время 2 259 пациентов полностью выздоровели.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве – 277, затем идут Житмирская – 127 и Львовская область – 115.

Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 277;

Винницкая область – 76;

Волынская область – 36;

Днепропетровская область – 66;

Донецкая область – 16;

Житомирская область – 127;

Закарпатская область – 76;

Запорожская область – 48;

Ивано-Франковская область – 103;

Киевская область – 85;

Кировоградская область – 45;

Луганская область – 6;

Львовская область – 115;

Николаевская область – 48;

Одесская область – 75;

Полтавская область – 100;

Ривненская область – 54;

Сумская область – 74;

Тернопольская область – 110;

Харьковская область – 90;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 72;

Черкасская область – 40;

Черновицкая область – 42;

Черниговская область – 81.

Как ранее сообщали Власти, показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности.

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Тэги: covid-19