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Главная » Мир » Политика
12:13 02 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сегодня Зеленский поговорит с Байденом: что обсудят

Сегодня, 2 января, пройдут телефонные переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский и Байден обсудят российские войска на украинской границе

Информацию об этом глава государства накануне подтвердил в своем Twitter.

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“Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе”, – написал Зеленский.

Как сообщила в своем Twitter журналист AP Дарлин Супервил, стороны обсудят наращивание российской военной мощи на границе Украины возможные дипломатические шаги по снижению напряженности в регионе.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор за месяц.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден
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