Сегодня Зеленский поговорит с Байденом: что обсудят

Сегодня, 2 января, пройдут телефонные переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский и Байден обсудят российские войска на украинской границе



Информацию об этом глава государства накануне подтвердил в своем Twitter.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе”, – написал Зеленский.

Как сообщила в своем Twitter журналист AP Дарлин Супервил, стороны обсудят наращивание российской военной мощи на границе Украины возможные дипломатические шаги по снижению напряженности в регионе.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор за месяц.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден