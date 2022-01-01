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Главная » Украина » Экономика
19:31 02 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Транзит газа через Украину в Словакию вновь сократили

Транзит газа через Украину продолжает падать.

Это самые минимальные показатели поставок газа по сравнению с прошлым годом

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

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Так, если 1 января 2022 по сравнению с 31 декабря 2021 года поставки газа через Украину в Словакию сократились на 41% и составили 49,6 млн куб. м. то 2 января 2022 года поставки сократились еще почти в половину.

Таким образом по состоянию на 2 января транзит газа в Словакию составляет до 35,5 млн куб. м в сутки.

Это самые минимальные показатели поставок газа по сравнению с прошлым годом.

В 2021 году среднесуточный объем транзита составлял 76,6 млн куб. м.

Как ранее сообщали Власти, за день транзит газа через Украину в Словакию сократился почти в два раза.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: газ, Словакия, транзит
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