Транзит газа через Украину в Словакию вновь сократили
Транзит газа через Украину продолжает падать.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
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Так, если 1 января 2022 по сравнению с 31 декабря 2021 года поставки газа через Украину в Словакию сократились на 41% и составили 49,6 млн куб. м. то 2 января 2022 года поставки сократились еще почти в половину.
Таким образом по состоянию на 2 января транзит газа в Словакию составляет до 35,5 млн куб. м в сутки.
Это самые минимальные показатели поставок газа по сравнению с прошлым годом.
В 2021 году среднесуточный объем транзита составлял 76,6 млн куб. м.
Как ранее сообщали Власти, за день транзит газа через Украину в Словакию сократился почти в два раза.