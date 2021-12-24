Английские школьники после каникул будут носить маски на уроках

Министр образования Надхим Захави заявил в воскресенье, 2 января, что со следующей недели школьникам будет рекомендовано носить на уроках маски.

Школе для мальчиков в Лондоне.



Об этом сообщает Reuters.

Англия была единственной в Соединенном Королевстве, где не требовали носить защитные маски в школьных классах. Но, после рождественских каникул это изменится.

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Как отметил министр, «рекомендация носить защитные маски в классах средней школы и учебных помещениях» в ближайшие недели вызвана ростом числа заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон».

При большом количестве инфицированных и необходимости изолировать заболевших на срок не менее семи дней школы сталкиваются с проблемой нехватки педагогов. Правительство попросило руководителей школ подготовиться к наихудшему сценарию – когда не будет хватать до четверти сотрудников, отмечает агентство.

По словам министра, возможно, возникнет необходимость вернуться к дистанционному обучению, учитывая количество учеников и учителей, которым придется самоизолироваться. Но, добавил министр, очное обучение по-прежнему будет нормой, а экзамены пройдут, как и планировалось, в этом месяце.

Ранее Власти писали, что новый штамм коронавируса стал причиной более чем половины случаев заражения в столице Великобритании.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, школьники, маски, штамм омикрон