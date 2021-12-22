В Израиле начали делать четвертую прививку от COVID-19: в чем особенность
Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса для всех людей старше 60 лет.
Об этом сообщило DW со ссылкой на заявление премьер-министра страны Нафтали Беннета. Также четвертую дозу получат и медработники.
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Министерство здравоохранения утвердило соответствующее разрешение ввиду распространения штамма коронавируса “Омикрон”.
«Волна «Омикрона» уже здесь, и мы должны защитить себя», – подчеркнул Беннет.
Минздрав Израиля также одобрил четвертую прививку от коронавируса и для людей с ослабленной иммунной системой.
Таким образом, это государство стало одним из первых в мире, где была введена четвертая доза вакцины от COVID-19.
В воскресенье, 2 января, в Израиле было выявлено 4206 случаев заражения.
Беннет предупредил, что в скором времени этот показатель может возрасти до 50 000 случаев в сутки. Он призвал всех взрослых и детей в стране пройти вакцинацию против коронавируса.
Как сообщали Власти, любой израильтянин старше 60 лет, а также медицинские работники могут получить четвертую прививку от коронавируса вакциной Pfizer.