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12:13 03 Января 2022 Просмотров 268   КомментариевКомментарии

В Израиле начали делать четвертую прививку от COVID-19: в чем особенность

Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса для всех людей старше 60 лет.

Прививку будут делать всем людям старше 60 лети и медработникам

Об этом сообщило DW со ссылкой на заявление премьер-министра страны Нафтали Беннета. Также четвертую дозу получат и медработники.

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Министерство здравоохранения утвердило соответствующее разрешение ввиду распространения штамма коронавируса “Омикрон”.

«Волна «Омикрона» уже здесь, и мы должны защитить себя», – подчеркнул Беннет.

Минздрав Израиля также одобрил четвертую  прививку от коронавируса  и для людей с ослабленной иммунной системой.

Таким образом, это государство стало одним из первых в мире, где была введена четвертая доза вакцины от COVID-19.

В воскресенье, 2 января,  в Израиле было выявлено 4206 случаев заражения.

Беннет предупредил, что в скором времени  этот показатель может возрасти  до 50 000 случаев в сутки. Он призвал всех взрослых и детей в стране пройти вакцинацию против коронавируса.

Как сообщали Власти, любой израильтянин старше 60 лет, а также медицинские работники могут получить четвертую прививку от коронавируса вакциной Pfizer.

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Тэги: Израиль, вакцинация
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