Священника УПЦ обвиняют в изнасиловании
Аспирант из Франции обвиняет в изнасиловании одного из священников УПЦ Московского патриархата.
Об этом мужчина написал у себя в Facebook.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Аспирант из Франции Николя Имбер заявил о том, что его изнасиловал священник Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Ахила Шахтарин.
Француз приехал в Киев исследовать отношения в Православной церкви, а изнасилование произошло ночью, 28 декабря, когда он заболел и лежал в кровати с температурой.
«Священник УПЦ Московского патриархата, который ко мне приставал и совершил насильственные действия сексуального характера ночью 28 декабря в Киеве, когда я резко заболел, с температурой», – написал в публикации Николя Имбер.
Француз в доказательство своих слова опубликовал скриншоты переписки со священником.
Позже Николя дал интервью «ТСН.ua», в котором рассказал, что из-за плохого самочувствия обратился за помощью к священнику, с которым уже ранее был знаком.
Тот не отказал в помощи – пригласил его к себе, накормил, напоил водкой и уложил спать. Среди ночи мужчине стало хуже, и он обратился к священнику за помощью.
«Я ему сказал: «Батюшка, вы спите? Мне очень плохо». Попросил, чтобы он помог мне. Тогда он сказал мне: «Иди сюда!». Предложил ему подняться. Я подумал, что он хотел мне помочь. А он сделал, что он сделал, пока я был сонный, с температурой», — говорит Николя.
Церковные чиновники УПЦ МП прокомментировали ситуацию, заверив журналистов, что об этом ничего не знаю и посоветовали пострадавшему обратится в полицию, что собственно Имбер и сделал.
Как ранее сообщали Власти, священника РПЦ отдали под суд за растление мальчиков.