Священника УПЦ обвиняют в изнасиловании

Аспирант из Франции обвиняет в изнасиловании одного из священников УПЦ Московского патриархата.

Француз приехал в Киев исследовать отношения в Православной церкви



Об этом мужчина написал у себя в Facebook.

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Аспирант из Франции Николя Имбер заявил о том, что его изнасиловал священник Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Ахила Шахтарин.

Француз приехал в Киев исследовать отношения в Православной церкви, а изнасилование произошло ночью, 28 декабря, когда он заболел и лежал в кровати с температурой.

«Священник УПЦ Московского патриархата, который ко мне приставал и совершил насильственные действия сексуального характера ночью 28 декабря в Киеве, когда я резко заболел, с температурой», – написал в публикации Николя Имбер.

Француз в доказательство своих слова опубликовал скриншоты переписки со священником.

Позже Николя дал интервью «ТСН.ua», в котором рассказал, что из-за плохого самочувствия обратился за помощью к священнику, с которым уже ранее был знаком.

Тот не отказал в помощи – пригласил его к себе, накормил, напоил водкой и уложил спать. Среди ночи мужчине стало хуже, и он обратился к священнику за помощью.

«Я ему сказал: «Батюшка, вы спите? Мне очень плохо». Попросил, чтобы он помог мне. Тогда он сказал мне: «Иди сюда!». Предложил ему подняться. Я подумал, что он хотел мне помочь. А он сделал, что он сделал, пока я был сонный, с температурой», — говорит Николя.

Церковные чиновники УПЦ МП прокомментировали ситуацию, заверив журналистов, что об этом ничего не знаю и посоветовали пострадавшему обратится в полицию, что собственно Имбер и сделал.

Как ранее сообщали Власти, священника РПЦ отдали под суд за растление мальчиков.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: изнасилование, упц