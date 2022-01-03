Пока Петя спит: Зеленский похвастался первой тренировкой в Новом году
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что пора взбодриться после новогодних праздников и заняться спортом.
Фото со своей первой тренировке в новом году глава государства выложил в Instagram.
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«Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!», – написал Зеленский.
На снимке глава государства сидит на спортивной скамейке перед двумя гантелями. рядом расположились две собаки. Судя по тому, что зевает белая, ее зовут Нора, соответственно черная – Петя.
В комментариях именно это животное стало предметом различных шуток с намеком на пятого президента Петра Порошенко.
Также, судя по фото, Зеленский и сам еще не начал тренировку.
Как сообщали Власти, в программе Дмитрия Комарова “Мир наизнанку”, которая выходит на канале 1+1, гуцульская мольфарка Мария Цвылинив предсказала досрочный уход Зеленского с поста президента.