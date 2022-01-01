Главная » Украина » Происшествия
15:14 03 Января 2022 18 Комментарии
В Кировоградской области пенсионерка провалилась в канализацию
В одном из пгт Кировоградской области 71-летняя женщина провалилась в открытый канализационный люк.
О состоянии пострадавшей не сообщается
Об этом сообщает служба ГСЧС.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Рано утром 9 января в пгт Александровка на ул. Независимости женщина 1951 года рождения упала в канализационный коллектор.
Прибывшие на место происшествия спасатели достали женщину с помощью веревки и стремянки.
О состоянии пострадавшей и полученных травмах в результате падения не сообщается.
Как ранее сообщали Власти, на Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон.
Тэги: Кировоградская область, ГСЧС, канализационный люк
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРНа Новый год из-за пожаров в Украине погибло 12 человек
01.01.2022 18:13