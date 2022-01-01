НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:14 03 Января 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Кировоградской области пенсионерка провалилась в канализацию

В одном из пгт Кировоградской области 71-летняя женщина провалилась в открытый канализационный люк.

О состоянии пострадавшей не сообщается

Об этом сообщает служба ГСЧС.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Рано утром 9 января в пгт Александровка на ул. Независимости женщина 1951 года рождения упала в канализационный коллектор.

Прибывшие на место происшествия спасатели достали женщину с помощью веревки и стремянки.

Спасательная операция

О состоянии пострадавшей и полученных травмах в результате падения не сообщается.

Как ранее сообщали Власти, на Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Кировоградская область, ГСЧС, канализационный люк
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.01.2022 18:13
На Новый год из-за пожаров в Украине погибло 12 человек
ТОР
29.12.2021 14:05
Девушка сняла с дерева кота, а сама застряла: прохожие вызвали спасателей
ТОР
29.12.2021 13:12
Причиной пожара в больнице на Ивано-Франковщине стала заупокойная свеча
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com