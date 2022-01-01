В Кировоградской области пенсионерка провалилась в канализацию

В одном из пгт Кировоградской области 71-летняя женщина провалилась в открытый канализационный люк.

О состоянии пострадавшей не сообщается



Об этом сообщает служба ГСЧС.

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Рано утром 9 января в пгт Александровка на ул. Независимости женщина 1951 года рождения упала в канализационный коллектор.

Прибывшие на место происшествия спасатели достали женщину с помощью веревки и стремянки.

О состоянии пострадавшей и полученных травмах в результате падения не сообщается.

Как ранее сообщали Власти, на Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Кировоградская область, ГСЧС, канализационный люк