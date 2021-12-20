В Кривом Роге мужчина два года насиловал свою дочь: начал, когда ей было 10 лет

Суд арестовал криворожца, который два года насиловал собственную дочь.

Мужчина ожидает приговора суда в СИЗО



Об этом сообщает «Информатор», со ссылкой на Криворожскую южную окружную прокуратуру.

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Так, согласно расследованию, 35-летний житель Кривого Рога регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери.

Известно об этом стало после разговора ребенка с психологом. Мужчина воспитывал сына и дочь в одиночестве, его жена скончалась несколько лет назад.

После того как об регулярных изнасилованиях стало известно, отца лишили родительских прав и передали детей в реабилитационный центр.

Мужчина ожидает приговора суда в СИЗО, продолжается расследование.

Как ранее сообщали Власти, священника УПЦ обвиняют в изнасиловании.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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