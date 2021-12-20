В Кривом Роге мужчина два года насиловал свою дочь: начал, когда ей было 10 лет
Суд арестовал криворожца, который два года насиловал собственную дочь.
Об этом сообщает «Информатор», со ссылкой на Криворожскую южную окружную прокуратуру.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Так, согласно расследованию, 35-летний житель Кривого Рога регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери.
Известно об этом стало после разговора ребенка с психологом. Мужчина воспитывал сына и дочь в одиночестве, его жена скончалась несколько лет назад.
После того как об регулярных изнасилованиях стало известно, отца лишили родительских прав и передали детей в реабилитационный центр.
Мужчина ожидает приговора суда в СИЗО, продолжается расследование.
Как ранее сообщали Власти, священника УПЦ обвиняют в изнасиловании.