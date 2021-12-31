В США и Канаде из-за “Омикрона” закрывают тысячи школ

2750 школ не возобновили занятия после каникул из-за распространения нового штамма коронавируса.

Десятки тысяч учеников на этой неделе не пришли в школу.



Об этом сообщает Reuters.

Во многих школах планируют возобновить обучение дистанционно, в том числе в Нью-Йорке, где каждый третий тест на COVID-19 за последнюю неделю был положительным.

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Число новых случаев COVID-19 за последние семь дней удвоилось до рекордного среднего показателя – 418000 в день, отмечает агентство.

По данным Mayo Clinic, по стране в среднем 18% тестов дают положительный результат.

Как сообщает Reuters, в канадской провинции Онтарио все государственные и частные школы также перейдут на дистанционное обучение до 17 января.

В целом, по состоянию на понедельник в провинции было госпитализировано 1232 человека из COVID-19, а зафиксировано 13578 новых случаев.

Ранее Власти писали, что в США коронавирус привел к рекордной госпитализации детей.

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Тэги: США, Канада, штамм омикрон