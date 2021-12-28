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11:57 04 Января 2022 Просмотров 2197   КомментариевКомментарии

Названы редкие симптомы “Омикрона”, при которых нужно срочно обратиться к врачу

В США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал редкие симптомы штамма коронавируса «Омикрон», появляющиеся на коже, губах и ногтях, при которых следует как можно быстрее обратиться к врачу.

Симптомы проявляются на коже, губах и ногтях

Об этом сообщило The Mirror. Основными симптомами обычного коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или запаха.

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Новый вариант «Омикрон» больше похож на обычную простуду, с симптомами, которые пациенты и врачи часто описывают как «легкие».

Медики отметили, что люди с “Омикроном” сообщают о широком спектре симптомов, помимо основных трех.

Один из таких симптомов вируса возникает на коже, губах и ногтях. Эксперты предупредил, что важно следить за бледной, серой или голубой кожей, губами или ногтевыми ложами, в зависимости от нашего тона кожи, так как это может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Орган здравоохранения назвал эти симптомы как «экстренные предупреждающие знаки», при появлении которых нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Также к опасным признакам «Омикрона» относится затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

Согласно исследованию, проведенному приложением zoE для отслеживания симптомов, пять наиболее распространенных симптомов “Омикрона” включают в себя:

  • Першение в горле

  • Насморк

  • Чихание

  • Легкие мышечные боли

  • Утомление

Другие признаки этого штамма включают застойные явления, мозговой туман, ночную потливость, кожную сыпь и даже боль в глазах у некоторых пациентов.

Как сообщали Власти, штамм коронавируса “Омикрон” имеет особенности, которые отличают его от предыдущих вариантов COVID-19, одна из которых – сонный паралич.

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Тэги: covid-19, Омикрон
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