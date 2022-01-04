Руководила обстрелами из “Градов” под Иловайском и Дебальцево: суд вынес приговор командирше “ДНР”
Черниговский суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы командиршу «ДНР».
Об этом сообщается на сайте СБУ.
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Согласно следствию, уроженка Донецка и бывшая сотрудница органов МВД Украины в 2014 году вступила сепаратистскую 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут», созданною на основе так называемой «группы Безлера».
С 2014 года женщина с позывным «Корса» активно принимает участие в террористической деятельности направленную против Украины.
Она руководила обстрелом реактивными системами залпового огня БМ-21 «ГРАД» позиций военнослужащих ВСУ вблизи населенных пунктов. Ее действия привели к массовой гибели людей.
Районный Черниговский суд заочно назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы, так как в настоящее время осужденная скрывается на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.
Женщина объявлена в розыск.
Как ранее сообщали Власти, СБУ задержала бывшего «командира ДНР».