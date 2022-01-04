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Главная » Украина » Общество
20:16 04 Января 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В Украине утвердили новые схемы вакцинации от COVID-19: какие препараты можно сочетать

В Украине разрешили совмещать вакцину CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

В Украине утвердили возможные сочетания вакцин

Об этом сообщил 24 канал. Такое решение принял Минздрав в соответствии с рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

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Кроме того, после вакцин Moderna или Pfizer теперь можно применять препарат AstraZeneca.

Таким образом, по информации Минздрава, возможны следующие схемы применения вакцин от COVID-19:

  • первая доза CoronaVac/Sinovac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

  • первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

  • первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca;

  • интервал между вводами для всех схем – 28 дней;

  • такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Также есть отдельные рекомендации для вакцинации беременных. Женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а потом забеременели, следует использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

Как сообщали Власти, в Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.

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Тэги: вакцинация
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