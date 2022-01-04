В Украине утвердили новые схемы вакцинации от COVID-19: какие препараты можно сочетать
В Украине разрешили совмещать вакцину CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).
Об этом сообщил 24 канал. Такое решение принял Минздрав в соответствии с рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.
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Кроме того, после вакцин Moderna или Pfizer теперь можно применять препарат AstraZeneca.
Таким образом, по информации Минздрава, возможны следующие схемы применения вакцин от COVID-19:
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первая доза CoronaVac/Sinovac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
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первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
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первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca;
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интервал между вводами для всех схем – 28 дней;
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такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
Также есть отдельные рекомендации для вакцинации беременных. Женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а потом забеременели, следует использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.
Как сообщали Власти, в Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.