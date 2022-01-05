В Казахстане начались столкновения протестующих с полицией: введено чрезвычайное положение

В центре крупнейшего мегаполиса Казахстана города Алматы в среду, 5 декабря, начались столкновения митингующих с полицией.

В Алматы начались массовые беспорядки



Об этом сообщило Интерфакс. Полицейские применяют светошумовые гранаты и спецсредства.

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По данным корреспондента “Интерфакс-Казахстан”, в ходе столкновений был ранен полицейский.

По словам очевидцев, с улицы Шевченко в сторону улицы Байтурсынова проехало около десятка военных грузовиков. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами.

В комендатуре Алматы сообщили, что в центре города продолжается операция по обеспечению правопорядка, жителей города просят воздержаться от прогулок.

«В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города», – сказано в сообщении комендатуры.

Ранее аким (глава администрации) Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль, в настоящее время выявляются и задерживаются зачинщики беспорядков. Между тем пользователи социальных сетей распространяют фото и видео о продолжающихся массовых протестах в городе.

На фоне массовых протестов администрация президента объявила о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы..

“В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года”, — сообщили в пресс-службе администрации президента Казахстана.

Митинги против повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Стоимость топлива на местных автозаправках с этого года увеличилась более чем в два раза. Ранее литр сжиженного автогаза стоил 50—60 тенге за литр (3,80 гривен), сейчас — 120 тенге за литр (7,55 гривен).

Как сообщали Власти, президент Казахстана отправил правительство в отставку из-за “газовых” протестов. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра Казахстана.

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