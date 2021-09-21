Владимир Кличко попал в десятку самых богатых боксеров мира

Бокс – один из самых увлекательных видов спорта. Но также бокс – один из самых прибыльных видов спорта, он приносит много денег.

Владимир Кличко был обладателем пяти поясов в течение шести лет.



Об этом пишет издание Manchester Evening News, составившее десятку самых богатых боксеров мира всех времен.

На 10-е место в рейтинге попал Владимир Кличко. Он был обладателем пяти поясов в течение шести лет, легко справляясь практически со всеми своими соперниками, отмечает издание.

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Кличко-младший заработал за свою карьеру 58 млн фунтов. Больше всего денег он получил за последние поединки против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Также в топ-10 вошли: Энтони Джошуа, Шугар Рэй Леонард, Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис, Сауль Альварес, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо, Джордж Форман и Флойд Мейвезер.

Ранее Власти писали, что бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Шэннон Бриггс принял предложение провести поединок против Владимира Кличко, который решил вернуться на ринг.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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