Минюст рассказал, кому в Украине нельзя вступать в брак
В Министерстве юстиции напомнили условия бракосочетания для украинцев.
Об этом Министерство юстиции Украины сообщило на своей странице в Facebook.
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Возраст с которого разрешено вступать в брак начинается с совершеннолетия – в 18 лет. Желающие вступить в брак раньше должны достичь как минимум 16 лет и доказать, что бракосочетание происходит по обоюдному согласию и соответствует интересам лица не достигшего совершеннолетия.
В таком случае несовершеннолетнему лицу по решению суда может быть предоставлено право на брак.
Отмечается, что брак в Украине может основываться исключительно на обоюдном согласии между мужчиной и женщиной, и не может быть заключен принудительно.
Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке:
- лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;
- родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородны братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородные братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;
- двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;
- усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления);
- по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, усыновленными им.
Как ранее сообщали Власти, украинцы стали реже вступать в брак.