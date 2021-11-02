Минюст рассказал, кому в Украине нельзя вступать в брак

В Министерстве юстиции напомнили условия бракосочетания для украинцев.

Брак в Украине может основываться исключительно на обоюдном согласии между мужчиной и женщиной, и не может быть заключен принудительно



Об этом Министерство юстиции Украины сообщило на своей странице в Facebook.

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Возраст с которого разрешено вступать в брак начинается с совершеннолетия – в 18 лет. Желающие вступить в брак раньше должны достичь как минимум 16 лет и доказать, что бракосочетание происходит по обоюдному согласию и соответствует интересам лица не достигшего совершеннолетия.

В таком случае несовершеннолетнему лицу по решению суда может быть предоставлено право на брак.

Отмечается, что брак в Украине может основываться исключительно на обоюдном согласии между мужчиной и женщиной, и не может быть заключен принудительно.

Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке:

лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;

родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородны братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородные братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;

двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;

усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления);

по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, усыновленными им.

Как ранее сообщали Власти, украинцы стали реже вступать в брак.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Минюст, брак