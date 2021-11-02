НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
20:21 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минюст рассказал, кому в Украине нельзя вступать в брак

В Министерстве юстиции напомнили условия бракосочетания для украинцев.

Брак в Украине может основываться исключительно на обоюдном согласии между мужчиной и женщиной, и не может быть заключен принудительно

Об этом Министерство юстиции Украины сообщило на своей странице в Facebook.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Возраст с которого разрешено вступать в брак начинается с совершеннолетия – в 18 лет. Желающие вступить в брак раньше должны достичь как минимум 16 лет и доказать, что бракосочетание происходит по обоюдному согласию и соответствует интересам лица не достигшего совершеннолетия.

В таком случае несовершеннолетнему лицу по решению суда может быть предоставлено право на брак.

Отмечается, что брак в Украине может основываться исключительно на обоюдном согласии между мужчиной и женщиной, и не может быть заключен принудительно.

Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке:

  • лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;
  • родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородны братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородные братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;
  • двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;
  • усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления);
  • по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, усыновленными им.

Как ранее сообщали Власти, украинцы стали реже вступать в брак.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Минюст, брак
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.11.2021 18:23
У водителей, которые превышают скорость и не платят штрафы, будут забирать автомобили – Минюст
ТОР
26.10.2021 16:12
В Украине запустили реестр педофилов
ТОР
15.08.2016 09:24
Сколько в Украине стоит жениться за сутки
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Минюст рассказал, кому в Украине нельзя вступать в брак

20:21  Украина

В США арестовали учительницу, которая сделала ребенку прививку от COVID-19

19:58  Мир

В Казахстане таки снесли памятник Назарбаеву

18:53  Мир

Отставка президента и разрыв с Россией: озвучены требования протестующих в Казахстане

18:27  Мир

Призвали избегать насилия: Евросоюз заявил о праве казахов на мирный протест

18:16  Мир

Протестующие захватили аэропорт Алматы

18:00  Мир

Первая кровь: в Казахстане застрелили одного протестующего и одного силовика

17:59  Мир

Польша упростила трудоустройство украинцев: что изменилось

16:46  Мир

В Запорожье пассажирский поезд насмерть сбил женщину

16:35  Украина

В 2021 году в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов

16:23  Украина

Пока в Астане Майдан, Николай Тищенко готовит митболы по-оболонски

16:10  Украина

Протестующие в Алматы захватили здание полиции и сожгли прокуратуру

15:59  Мир

Смещение Назарбаева, убийства силовиков, план заговорщиков: главное из обращения Токаева к нации

15:32  Мир

В Казахстане из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы

15:15  Мир

Трижды вакцинированный и уже переболевший президент Польши снова заразился COVID-19

15:14  Мир

Праздник для детей: на Ривненщине торжественно открыли школьный туалет

15:03  Украина

Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

14:20  Украина

Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

14:20 Украина

Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента: слышны выстрелы и взрывы

12:18 Мир

В США 4-летняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

10:23 Мир

Китайская миссия передала на Землю новые снимки Марса: что в них необычного

23:46 Мир

COVID-19 оставляет в человеке антитела, которые могут атаковать после выздоровления

21:43 Мир

Снимали три дня, кормили бутербродами: участник съемок новогоднего обращения Зеленского раскрыл подробности

14:14 Украина

Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом

12:59 Украина

Сняла трусы и помочилась: что известно об осквернительнице памятника Бандере

12:24 Украина

Названы редкие симптомы “Омикрона”, при которых нужно срочно обратиться к врачу

11:57 Мир

Трампа и его детей вызвали в суд: что случилось

08:46 Мир

В Китае заблокировали миллионный город из-за трех бессимптомных больных COVID-19

07:46 Мир

Новости | NetGameSlots.com