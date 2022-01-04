В Запорожье пассажирский поезд насмерть сбил женщину

В Запорожской области пассажирский поезд сбил женщину, которая пересекала железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

В полиции устанавливают обстоятельства смертельного происшествия на железной дороге



Об этом сообщает полиция Запорожской области. Инцидент произошел вечером 4 января на 1103 километре Приднепровской железной дороги, между станциями «Запорожье-1» и «Запорожье грузовое».

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32-летний машинист, управляя пассажирски поездом следующим по маршруту «Новоалексеевка-Львов» в районе станции «Запорожье-1″ совершил наезд на 78-летнюю женщину, которая пересекала железнодорожный путь в непредназначенном для этого месте.

Машинист подавал женщине звуковой сигнал, и в последствии применил экстренное торможение, однако это не помогло предотвратить столкновение. От полученных женщина скончалась на месте происшествия.

Погибшая — жительница Шевченковского района города Запорожья, 1943 года рождения.

В полиции устанавливают обстоятельства смертельного происшествия на железной дороге и обращается к возможным свидетелям с просьбой обратится в полицию.

Как ранее сообщали Власти, в Киевской области товарный поезд сбил девушку.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, дтп, поезд, запорожская область