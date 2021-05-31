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16:46 05 Января 2022 0 Комментарии
Польша упростила трудоустройство украинцев: что изменилось
В январе в Польше начнут действовать новые правила трудоустройства для иностранных граждан.
Новые правила начнут действовать уже в конце января
Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Администрации президента Польши.
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Согласно подписанным президентом Польши указам, в стране упрощается процедура трудоустройства иностранных граждан для некоторых стран, в список которых входит и Украина.
Новые правила начнут действовать уже в конце января.
Что изменится:
- Теперь украинцы могут работать в Польше два года без разрешения на работу, получив декларацию о поручении работы.
- Для украинцев больше не требуется обязательное наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода для подачи заявления на карту пребывания.
- Для подтверждения своего социального обеспечения необходим только договор трудоустройства с указанной зарплатой.
- Украинцам разрешено менять должности и увеличивать зарплату без выдачи нового вида на жительство и работу.
Как ранее сообщали Власти, заробитчане за год перечислили в Украину $12 миллиардов.
Тэги: Польша, трудоустройство, заробитчане
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