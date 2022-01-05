Вакцинация от COVID-19 при беременности и преждевременные роды: ученые рассказали о связи

Исследование Йельского университета, в котором приняли участие более 40 тысяч женщин, подтвердило безопасность вакцинации против COVID-19 во время беременности.

Результаты исследования подтверждают безопасность вакцинации от COVID-19 во время беременности.



О результатах сообщили 4 января Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), предает Medical Express.

Среди участниц исследования 10064 человека, или почти 22%, получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 во время беременности. Большинство (98,3%) – во втором или третьем триместре, остальные (1,7%) – в течение первого триместра беременности.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Исследование показало, что вакцинация от COVID-19 во время беременности не приводила к преждевременным родам или рождению недоношенных детей. На это не влияло ни то, в каком триместре была проведена вакцинация, ни какое количество прививок против COVID-19 сделала беременная женщина.

Результаты исследования подтверждают безопасность вакцинации от COVID-19 во время беременности, отмечает издание.

«Прививка от COVID-19 важна для предотвращения тяжелых заболеваний у беременных. С ростом числа случаев COVID-19 мы поощряем беременных делать прививки», – сказала Хизер Липкинд, доцент Йельской школы медицины и ведущий автор исследования.

Ранее Власти писали, что в Великобритании женщина умерла от COVID-19 сразу после родов.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, беременность, вакцинация