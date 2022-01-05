Отставка президента и разрыв с Россией: озвучены требования протестующих в Казахстане

В соцсетях появился список требований участников массовых протестов в Казахстане.

В соцсетях появились предположительно требования протестующих



В частности его опубликовал Telegram-канал NЕХТА.

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Список требований протестующих:

Немедленное освобождение всех политзаключенных.

Полная отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета безопасности, правительства и парламента.

Политические реформы: создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан — участников сопротивления в Казахстане, проведение силами временного правительства свободных выборов.

Главным условием политических реформ является – неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдение прав человека, признание годов правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией.

Ввиду того, что в Казахстане полностью отключили интернет, сложно получить достоверную информацию о происходящем в стране, а также мотивах и требованиях участников акций протеста.

Как ранее сообщали Власти:

В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.

Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.

В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Казахстан, протесты