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Главная » Мир » Общество
18:27 05 Января 2022 Просмотров 271   КомментариевКомментарии

Отставка президента и разрыв с Россией: озвучены требования протестующих в Казахстане

В соцсетях появился список требований участников массовых протестов в Казахстане.

В соцсетях появились предположительно требования протестующих

В частности его опубликовал Telegram-канал NЕХТА.

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Список требований протестующих:

  • Немедленное освобождение всех политзаключенных.

  • Полная отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета безопасности, правительства и парламента.

  • Политические реформы: создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан — участников сопротивления в Казахстане, проведение силами временного правительства свободных выборов.

  • Главным условием политических реформ является – неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдение прав человека, признание годов правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией.

Ввиду того, что в Казахстане полностью отключили интернет, сложно получить достоверную информацию о происходящем в стране, а также мотивах и требованиях участников акций протеста.

Как ранее сообщали Власти:

В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, протесты
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