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18:53 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Казахстане таки снесли памятник Назарбаеву

В Казахстане в городе Талдыкорган участники акций протеста снести памятник бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Протестующие свалили Назарбаева

Видео инцидента облетело соцсети еще днем. На кадрах видно, как люди обмотали веревками монумент и пытались его свалить.

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Несколько позже в сети появились фото подтверждения успешности усилий протестующих – памятник таки удалось свалить.

Жители Талдыкоргана свалили памятник Назарбаеву

Жители Талдыкоргана свалили памятник Назарбаеву

Назарбаев повержен и разбит

Назарбаев повержен и разбит

Как сообщали Власти, в Казахстане продолжает обостряться ситуация с протестами, поступило сообщение о захвате аэропорта Алматы.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, протесты
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