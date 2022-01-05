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18:53 05 Января 2022 0 Комментарии
В Казахстане таки снесли памятник Назарбаеву
В Казахстане в городе Талдыкорган участники акций протеста снести памятник бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву.
Протестующие свалили Назарбаева
Видео инцидента облетело соцсети еще днем. На кадрах видно, как люди обмотали веревками монумент и пытались его свалить.
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Несколько позже в сети появились фото подтверждения успешности усилий протестующих – памятник таки удалось свалить.
Как сообщали Власти, в Казахстане продолжает обостряться ситуация с протестами, поступило сообщение о захвате аэропорта Алматы.
Тэги: Казахстан, протесты
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