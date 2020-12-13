Стало известно, какие войска Россия отправит в Казахстан
Россия готовит несколько военных подразделений для переброски в Казахстан в рамках помощи, которую страна запросила у ОДКБ.
По информации Telegram-канала Baza, в боевую готовность привели авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом.
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Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт.
Кроме того, по предварительным данным, в Казахстан могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.
Также, по информации Telegram-канала QYZYQSTAN, Россия отправляет в Казахстан военных из 45 полка ВДВ, 98 дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ «Сенеж». Также войска якобы готовит и Беларусь.
Как сообщали Власти, официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».