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06:29 06 Января 2022 Просмотров 1931   КомментариевКомментарии

Стало известно, какие войска Россия отправит в Казахстан

Россия готовит несколько военных подразделений для переброски в Казахстан в рамках помощи, которую страна запросила у ОДКБ.

Россия отправляет военных на подавление протестов в Казахстан

По информации Telegram-канала Baza, в боевую готовность привели авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом.

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Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт.

Кроме того, по предварительным данным, в Казахстан могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

Также, по информации Telegram-канала QYZYQSTAN, Россия отправляет в Казахстан военных из 45 полка ВДВ, 98 дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ «Сенеж». Также войска якобы готовит и Беларусь.

Как сообщали Власти, официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Казахстан
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