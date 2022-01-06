Грабят банки, бутики и торговые центры: протесты в Алматы превратились в буйство мародеров

В казахском Алматы, охваченном протестами, сотни мародеров массово набросились на торговые центры, банки и магазины.

Мародеры разграбили офисы, магазины и банки



По информации Tengrinews.kz, в Алматы разграбили три магазина Magnum. Пострадали крупные торговые центры, бутики в ЦУМе и не только. Часть зданий была подожжена.

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Комендатура города заявила об огромном ущербе. Жителей Алматы при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности.

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По информации vlastkz, крупнейшие торговые центры Алматы, в частности Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены.

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Многие жители Алматы стали свидетелями, как толпы мародеров врывались в отделения банков.

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Также сообщалось, что несколько человек разбили сейф в здании акимата и похитили оттуда несколько миллионов тенге.

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Для взломов магазинов нередко мародеры использовали спецтехнику, в частности компактные бульдозеры.

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Тэги: Казахстан, протесты, мародеры