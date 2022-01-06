Грабят банки, бутики и торговые центры: протесты в Алматы превратились в буйство мародеров
В казахском Алматы, охваченном протестами, сотни мародеров массово набросились на торговые центры, банки и магазины.
По информации Tengrinews.kz, в Алматы разграбили три магазина Magnum. Пострадали крупные торговые центры, бутики в ЦУМе и не только. Часть зданий была подожжена.
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Комендатура города заявила об огромном ущербе. Жителей Алматы при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности.
По информации vlastkz, крупнейшие торговые центры Алматы, в частности Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены.
Многие жители Алматы стали свидетелями, как толпы мародеров врывались в отделения банков.
Также сообщалось, что несколько человек разбили сейф в здании акимата и похитили оттуда несколько миллионов тенге.
Для взломов магазинов нередко мародеры использовали спецтехнику, в частности компактные бульдозеры.
Как ранее сообщали Власти:
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В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.
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Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.
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В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.
- Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».