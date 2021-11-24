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08:36 06 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Выпущенная Ким Чен Ыном ракета оказалась гиперзвуковой

На этой неделе Северная Корея осуществила испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, которая успешно поразила цель.

КНДР продожает разрабатывать новые военные технологии.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA.

Страна разрабатывает новые военные технологии на фоне зашедших в тупик переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает агентство.

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Запуск в среду, 5 января, был первым, совершенным Северной Кореей с октября 2021 года, что вызвало критику со стороны правительств США, Южной Кореи и Японии.

Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре, присоединившись к гонке, возглавляемой крупными военными державами, по развертыванию передовой системы вооружений.

В отличие от баллистических ракет, гиперзвуковое оружие летит к целям на более низких высотах и может достигать скорости более чем в пять раз превышающей скорость звука.

Как писали Власти, в среду, 5 января, КНДР запустила в сторону Японии ракету, которая пролетела около 500 км и упала в море.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: КНДР, Северная Корея, гиперзвуковая ракета
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