Путин ввел войска в Казахстан: самолеты приземляются один за другим

Первый самолет с российскими военными и техникой уже в Казахстане, еще два на подлете или уже приземлились.

Российские военные отправилисб в Казахстан



Об этом сообщил Telegram-канал Vласть со ссылкой на источник в армии. Военные проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в Алмате.

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Воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность.

Кроме того, еще два борта военно-транспортной авиации (Ан-124 и Ил-76) ВКС России выдвинулись утром из Подмосковья в направлении назначенных авиабаз Центрального военного округа или Казахстана.

Об этом сообщила Оперативная линия. Ещё один Ил-76МД держит путь в Беларусь, вероятно, тоже по плану проводимой миротворческой операции.

Эту же информацию подтвердил и сервис Flightradar24.

По данным сервиса, речь идет об Ан-124 бортовой номер RA-82014 и Ил-76МД с номером RA-76638.

Отметим, что после пересечения воздушной границы Казахстана самолеты исчезли с радара. Пункты назначения обоих бортов не указаны.

Минобороны РФ показало видео отправки «миротворцев» в Казахстан.

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В настоящее время точное количество отправленных военных неизвестно. На снятых кадрах несколько самолетов. Место переброски военных пока неизвестно.

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Как ранее сообщали Власти:

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Тэги: Россия, Казахстан, протесты, одкб