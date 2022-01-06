Путин ввел войска в Казахстан: самолеты приземляются один за другим
Первый самолет с российскими военными и техникой уже в Казахстане, еще два на подлете или уже приземлились.
Об этом сообщил Telegram-канал Vласть со ссылкой на источник в армии. Военные проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в Алмате.
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Воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность.
Кроме того, еще два борта военно-транспортной авиации (Ан-124 и Ил-76) ВКС России выдвинулись утром из Подмосковья в направлении назначенных авиабаз Центрального военного округа или Казахстана.
Об этом сообщила Оперативная линия. Ещё один Ил-76МД держит путь в Беларусь, вероятно, тоже по плану проводимой миротворческой операции.
Эту же информацию подтвердил и сервис Flightradar24.
По данным сервиса, речь идет об Ан-124 бортовой номер RA-82014 и Ил-76МД с номером RA-76638.
Отметим, что после пересечения воздушной границы Казахстана самолеты исчезли с радара. Пункты назначения обоих бортов не указаны.
Минобороны РФ показало видео отправки «миротворцев» в Казахстан.
В настоящее время точное количество отправленных военных неизвестно. На снятых кадрах несколько самолетов. Место переброски военных пока неизвестно.
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