НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
12:27 06 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Секретный самолет из Нурсултана приземлился в Дубае, где семья Назарбаева владеет недвижимостью

Вечером 5 декабря самолет Нацгвардии Казахстана приземлился в Дубае, где семья экс-президента Назарбаева имеет недвижимость.

Назарбаев в дружеских отношениях с шейхом Мохаммедом

Об этом сообщило издание The Insider.  Борт E35L самолета Embraer Legacy 650 вылетел из столицы Казахстана около 21:00 по киевскому времени, а затем приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Издание отметило, что данные о полете были скрыты.

Ранее некоммерческая группа C4ADS совместно с OCCRP публиковали расследование, согласно которому в Дубае находится незарегистрированная недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным авторов расследования, резиденции в Дубае есть у внука Назарбаева — Нурали Алиева, бывшего руководителя Комитета Нацбезопасности Карима Масимова и зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Напомним, Масимов был снят с должности главы Комитета Нацбезопасности вечером 5 января. О его снятии стало известно примерно в одно время с вылетом борта E35L.

Также напомним, ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщал, что Назарбаев готовится покинуть Казахстан «ради лечения». В июле 2020 года экс-президент Казахстана уже летал на «посткоронавирусную терапию» в клинику своего близкого друга шейха Мохаммеда, эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ.

Самолет из Казахстана прилетел в Дубаи

Самолет из Казахстана прилетел в Дубаи

Как ранее сообщали Власти:

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, протесты, Нурсултан Назарбаев
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.01.2022 11:11
Путин ввел войска в Казахстан: самолеты приземляются один за другим
ТОР
06.01.2022 08:36
Грабят банки, бутики и торговые центры: протесты в Алматы превратились в буйство мародеров
ТОР
06.01.2022 08:02
Полиция Алматы заявила о ликвидации десятков протестующих
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Путин ввел войска в Казахстан: самолеты приземляются один за другим

11:11 Мир

Грабят банки, бутики и торговые центры: протесты в Алматы превратились в буйство мародеров

08:36 Мир

Полиция Алматы заявила о ликвидации десятков протестующих

08:02 Мир

Стало известно, какие войска Россия отправит в Казахстан

06:29 Мир

Вторглись бандформирования: президент Казахстана призвал на помощь войска ОДКБ

06:15 Мир

Потенциально опасный: к Земле приближается гигантский астероид

22:32 Мир

Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

14:20 Украина

В США 4-летняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

10:23 Мир

Китайская миссия передала на Землю новые снимки Марса: что в них необычного

23:46 Мир

COVID-19 оставляет в человеке антитела, которые могут атаковать после выздоровления

21:43 Мир

Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом

12:59 Украина

Новости | NetGameSlots.com