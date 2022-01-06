Секретный самолет из Нурсултана приземлился в Дубае, где семья Назарбаева владеет недвижимостью

Вечером 5 декабря самолет Нацгвардии Казахстана приземлился в Дубае, где семья экс-президента Назарбаева имеет недвижимость.

Назарбаев в дружеских отношениях с шейхом Мохаммедом



Об этом сообщило издание The Insider. Борт E35L самолета Embraer Legacy 650 вылетел из столицы Казахстана около 21:00 по киевскому времени, а затем приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум.

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Издание отметило, что данные о полете были скрыты.

Ранее некоммерческая группа C4ADS совместно с OCCRP публиковали расследование, согласно которому в Дубае находится незарегистрированная недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным авторов расследования, резиденции в Дубае есть у внука Назарбаева — Нурали Алиева, бывшего руководителя Комитета Нацбезопасности Карима Масимова и зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Напомним, Масимов был снят с должности главы Комитета Нацбезопасности вечером 5 января. О его снятии стало известно примерно в одно время с вылетом борта E35L.

Также напомним, ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщал, что Назарбаев готовится покинуть Казахстан «ради лечения». В июле 2020 года экс-президент Казахстана уже летал на «посткоронавирусную терапию» в клинику своего близкого друга шейха Мохаммеда, эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ.

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Тэги: Казахстан, протесты, Нурсултан Назарбаев