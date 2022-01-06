Вслед за Россией: еще четыре страны заявили о желании ввести войска в Казахстан

Все участники ОДКБ направят свои военные силы в Казахстан для подавления протестов.

Страны-члены ОДКБ отправят своих военных в рамках Организации Договора о коллективной безопасности



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявления правительств стран-участниц ОДКБ

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Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан заявили о своем намерении участвовать в подавлении протестов в Казахстане. Упомянутые страны отправят своих военных в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

«Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан», — сообщается на сайте МИД Беларуси.

Аналогичное заявление сделало правительство Киргизии, которое собралось на экстренном заседании в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Однако соответсвующее решение в Киргизии все еще не принято окончательно. Это связано с тем, что в столице Киргизии сейчас проходят акции против участия страну в миссии ОДКБ.

Таджикистан собирается направить в Казахстан около 200 военных.

«Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы», — сообщается на сайте в МИД Таджикистана.

От Армении в операции по подавлению протестов участвуют около 70 военных, они будут также охранять государственные стратегические объекты.

Как ранее сообщали Власти, президент Казахстана призвал на помощь войска ОДКБ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Казахстан, протесты, военные, одкб