Вслед за Россией: еще четыре страны заявили о желании ввести войска в Казахстан
Все участники ОДКБ направят свои военные силы в Казахстан для подавления протестов.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявления правительств стран-участниц ОДКБ
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Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан заявили о своем намерении участвовать в подавлении протестов в Казахстане. Упомянутые страны отправят своих военных в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
«Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан», — сообщается на сайте МИД Беларуси.
Аналогичное заявление сделало правительство Киргизии, которое собралось на экстренном заседании в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Однако соответсвующее решение в Киргизии все еще не принято окончательно. Это связано с тем, что в столице Киргизии сейчас проходят акции против участия страну в миссии ОДКБ.
Таджикистан собирается направить в Казахстан около 200 военных.
«Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы», — сообщается на сайте в МИД Таджикистана.
От Армении в операции по подавлению протестов участвуют около 70 военных, они будут также охранять государственные стратегические объекты.
Как ранее сообщали Власти, президент Казахстана призвал на помощь войска ОДКБ.