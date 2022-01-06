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Главная » Мир » Политика
14:45 06 Января 2022 Просмотров 118   КомментариевКомментарии

В Госдуме РФ хотят провести референдум о «воссоединении» Казахстана с Россией

Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев поддержал проведение референдума о “воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией”

Хамзаев назвал Россию исторической родиной Казахстана

Свое мнение он высказал в Facebook.

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“Центральная Азия — это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией”, — написал Хамзаев.

Он также отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев “все свои заявления делает на русском языке”.

“Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии”, -резюмировал Хамзаев.

Хамзаев назвал Центральную Азию русской землей

Хамзаев назвал Центральную Азию русской землей

Как ранее сообщали Власти:

Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Казахстан, референдум
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