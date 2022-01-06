В Госдуме РФ хотят провести референдум о «воссоединении» Казахстана с Россией
Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев поддержал проведение референдума о “воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией”
Свое мнение он высказал в Facebook.
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“Центральная Азия — это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией”, — написал Хамзаев.
Он также отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев “все свои заявления делает на русском языке”.
“Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии”, -резюмировал Хамзаев.
Как ранее сообщали Власти:
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