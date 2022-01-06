В Госдуме РФ хотят провести референдум о «воссоединении» Казахстана с Россией

Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев поддержал проведение референдума о “воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией”

Хамзаев назвал Россию исторической родиной Казахстана



Свое мнение он высказал в Facebook.

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“Центральная Азия — это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией”, — написал Хамзаев.

Он также отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев “все свои заявления делает на русском языке”.

“Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии”, -резюмировал Хамзаев.

Как ранее сообщали Власти:

В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.

Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.

В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.

Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

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Тэги: Россия, Казахстан, референдум