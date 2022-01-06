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10:27 07 Января 2022 0 Комментарии
Зеленский на лыжах пожелал украинцам счастливого Рождества
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Буковеле, показал, как катается на лыжах и поздравил с праздником.
Зеленский похвастался, как катается на лыжах
Соответствующее видео он выложил в Instagram.
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«Наши горы. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества!» – написал президент.
На видео Зеленский катается на лыжах в шлеме и очках, он широко улыбается, и, очевидно, пребывает в хорошем расположении духа.
Как сообщали Власти, Зеленского вместе с Ермаком сфотографировали во время обеда в одном из кафе Буковеля.
Тэги: Рождество, Владимир Зеленский
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