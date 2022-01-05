Штамм «Омикрон» не относится к категории «легких», — ВОЗ

Штамм коронавируса «Омикрон» все еще представляет серьезную угрозу для человечества.

Из-за большого количества заболевших больницы по всему миру остаются переполненными и недоукомплектованными персоналом



Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Так, по его словам, штамм коронавируса «Омикрон» несмотря на более легкую форму течения все еще остается крайне опасным для человечества из-за того, что парализует систему здравоохранения по всему миру.

«Хотя Омикрон действительно выглядит менее серьезным по сравнению с Дельта, особенно для вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории «легких». Как и в предыдущих вариантах, Омикрон приводит к госпитализации людей, и он убивает людей. Фактически, цунами случаев настолько огромно и быстро, что оно подрывает системы здравоохранения по всему миру», — заявил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что из-за большого количества заболевших больницы по всему миру остаются переполненными и недоукомплектованными персоналом.

Все это приводит к смертям не только от коронавируса, но и от других болезней и травм, так как пациенты не могут получить вовремя необходимую им помощь.

Гебрейесус в очередной раз призвал человечество серьезно относится к вакцинации и мерам предосторожности, а также справедливо распределять вакцины среди населений стран всего мира.

Как ранее сообщали Власти, в появлении “Омикрона” виновата мышь: что с ней было не так.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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