Ночные перестрелки и оцепление зданий: что происходит в Казахстане на утро 8 января
В столице Казахстана Нур-Султане въезд в сторону Акорды перекрыт грузовиками и военными.
Об этом сообщает Telegram-канал Информбюро.
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Полицией оцеплены здания дома министерств, военная техника стоит перед министерством обороны. Фото- и видеосъемка правительственных зданий запрещена.
Банки закрыты. Возле банкоматов уже нет очередей, так как наличность в них закончилась. С утра появился интернет и стали возможны денежные переводы.
Общественный транспорт работает. Продуктовые магазины также работают, но не все товары можно купить. Не продают алкоголь и некоторые виды продуктов.
На улицах столицы не так многолюдно, как в будние дни.
Тем временем почти всю ночь в центре Алматы были слышны выстрелы.
В МВД республике заявили о задержании 4000 “террористов”.
Как сообщали Власти, по официальной информации на 7 января, в Казахстане убито 26 участников протестов, ранено 18 и более 3 тысяч задержано.