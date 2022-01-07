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08:41 08 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ночные перестрелки и оцепление зданий: что происходит в Казахстане на утро 8 января

В столице Казахстана Нур-Султане въезд в сторону Акорды перекрыт грузовиками и военными.

Все правительственные здания оцеплены силовиками

Об этом сообщает  Telegram-канал Информбюро.

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Полицией оцеплены здания дома министерств, военная техника стоит перед министерством обороны. Фото- и видеосъемка правительственных зданий запрещена.

Банки закрыты. Возле банкоматов уже нет очередей, так как наличность в них закончилась. С утра появился интернет и стали возможны денежные переводы.

Общественный транспорт работает. Продуктовые магазины также работают, но не все товары можно купить. Не продают алкоголь и некоторые виды продуктов.

На улицах столицы не так многолюдно, как в будние дни.

Тем временем почти всю ночь в центре Алматы были слышны выстрелы.

В МВД республике заявили о задержании 4000 “террористов”.

Как сообщали Власти, по официальной информации на 7 января, в Казахстане убито 26 участников протестов, ранено 18 и более 3 тысяч задержано.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, протесты
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