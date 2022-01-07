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Главная » Украина » Общество
09:14 09 Января 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки менее 3 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 9 января, зафиксировали 2810 новых случаев COVID-19, умерло 75 человек.

За последние сутки в Украине зафиксировали 2810 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 163 ребенка и 33 медработника.

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Выздоровело в субботу 2818 пациентов, а госпитализировали с COVID-19 или подозрениями на него 840 человек.

Лидером по количеству новых случаев инфицирования стал Киев – 437, Львовская область – 257 и Винницкая – 205.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 437;

  • Винницкая область – 205;

  • Волынская область – 45;

  • Днепропетровская область – 73;

  • Донецкая область – 85;

  • Житомирская область – 79;

  • Закарпатская область – 45;

  • Запорожская область – 16;

  • Ивано-Франковская область – 150;

  • Киевская область – 193;

  • Кировоградская область – 62;

  • Луганская область – 13;

  • Львовская область – 257;

  • Николаевская область – 62;

  • Одесская область – 131;

  • Полтавская область – 126;

  • Ривненская область – 55;

  • Сумская область – 117;

  • Тернопольская область – 131;

  • Харьковская область – 128;

  • Херсонская область – 29;

  • Хмельницкая область – 75;

  • Черкасская область – 78;

  • Черновицкая область – 114;

  • Черниговская область – 104.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро субботы, 8 января, выявлено 3195 случаев COVID-19, умерло 76 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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