В Украине за сутки менее 3 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 9 января, зафиксировали 2810 новых случаев COVID-19, умерло 75 человек.

За последние сутки в Украине зафиксировали 2810 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 163 ребенка и 33 медработника.

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Выздоровело в субботу 2818 пациентов, а госпитализировали с COVID-19 или подозрениями на него 840 человек.

Лидером по количеству новых случаев инфицирования стал Киев – 437, Львовская область – 257 и Винницкая – 205.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ривненская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро субботы, 8 января, выявлено 3195 случаев COVID-19, умерло 76 человек.

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