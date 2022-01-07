В Украине за сутки менее 3 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 9 января, зафиксировали 2810 новых случаев COVID-19, умерло 75 человек.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 163 ребенка и 33 медработника.
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Выздоровело в субботу 2818 пациентов, а госпитализировали с COVID-19 или подозрениями на него 840 человек.
Лидером по количеству новых случаев инфицирования стал Киев – 437, Львовская область – 257 и Винницкая – 205.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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Киев – 437;
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Винницкая область – 205;
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Волынская область – 45;
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Днепропетровская область – 73;
-
Донецкая область – 85;
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Житомирская область – 79;
-
Закарпатская область – 45;
-
Запорожская область – 16;
-
Ивано-Франковская область – 150;
-
Киевская область – 193;
-
Кировоградская область – 62;
-
Луганская область – 13;
-
Львовская область – 257;
-
Николаевская область – 62;
-
Одесская область – 131;
-
Полтавская область – 126;
-
Ривненская область – 55;
-
Сумская область – 117;
-
Тернопольская область – 131;
-
Харьковская область – 128;
-
Херсонская область – 29;
-
Хмельницкая область – 75;
-
Черкасская область – 78;
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Черновицкая область – 114;
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Черниговская область – 104.
Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро субботы, 8 января, выявлено 3195 случаев COVID-19, умерло 76 человек.