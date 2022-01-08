Во всех регионах Казахстана ситуация стабилизировалась — МВД

В Казахстане стабилизировалась обстановка после протестов.

Последствия погромов в Алма-Ате



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на чиновников Казахстана.

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Так, по словам главы МВД Казахстана, спустя 5 дней после начала протестов и беспорядков, обстановка в стране стабилизировалась.

«На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов», — заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Кроме зданий административного управления восстанавливается также и работа общественного транспорта, коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

«На 9 января все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено», — сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Согласно данным «РИА», ущерб от беспорядков в Казахстане оценивается в $212 млн. В десяти областях Казахстана суммарно пострадало 1 181 субъектов бизнеса и 1 351 объект, из них в Алма-Ате – 935 субъектов и 1 091 объект.

Как ранее сообщали Власти, по состоянию на 8 января, в МВД Казахстана заявили о задержании 4000 “террористов”. В Астане полицией оцеплены здания дома министерств, военная техника стоит перед министерством обороны.

Также 8 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на происходящее в стране.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Казахстан, МВД, протесты