Во всех регионах Казахстана ситуация стабилизировалась — МВД
В Казахстане стабилизировалась обстановка после протестов.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на чиновников Казахстана.
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Так, по словам главы МВД Казахстана, спустя 5 дней после начала протестов и беспорядков, обстановка в стране стабилизировалась.
«На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов», — заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Кроме зданий административного управления восстанавливается также и работа общественного транспорта, коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
«На 9 января все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено», — сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
Согласно данным «РИА», ущерб от беспорядков в Казахстане оценивается в $212 млн. В десяти областях Казахстана суммарно пострадало 1 181 субъектов бизнеса и 1 351 объект, из них в Алма-Ате – 935 субъектов и 1 091 объект.
Как ранее сообщали Власти, по состоянию на 8 января, в МВД Казахстана заявили о задержании 4000 “террористов”. В Астане полицией оцеплены здания дома министерств, военная техника стоит перед министерством обороны.
Также 8 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на происходящее в стране.