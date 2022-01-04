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12:21 10 Января 2022 13 Комментарии
Успел затормозить: в Днепре водитель маршрутки с пассажирами умер прямо за рулем
В Днепре во время движения умер водитель маршрутки с пассажирами в салоне.
Погибший водитель маршрутке
Об этом сообщает «Репортер» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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7 января в Днепре на ул. Производственной во время движения внезапно скончался водитель маршрутки. В этом момент в маршрутке находились пассажиры.
Погибший — мужчина 1967 года рождения. По словам пассажиров, ему резко стало плохо, он успел применить экстренное торможение и затем потерял сознание.
Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины.
Как ранее сообщали Власти, под Киевом в результате ДТП взорвался автомобиль: есть погибший.
Тэги: смерть, маршрутка, днепр, водитель
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