Украина наконец выдала официальную позицию о событиях в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины через неделю после начала протестов в Казахстане выступило с официальным заявлением, осуждающим насилие.

Украина осудила насилие в Казахстане



Документ ведомство обнародовало в понедельник, 10 января. МИД подчеркнул, что внимательно наблюдает за развитием событий в стране.

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«Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», – сказано в сообщении МИД.

Также в документе отметили важность принятия максимальных мер для деэскалации ситуации и избежания дальнейшего насилия.

В министерстве подчеркнули необходимость гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Отдельно МИД прокомментировал введение в Казахстан войск ОДКБ, среди которых преобладают российские военные.

«Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока», – говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что будут продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на родину.

Кроме того, МИД рекомендовал нашим соотечественникам оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

Напомним, что протесты в Казахстане продолжались со 2 января, постепенно они перерастали в столкновение с жертвами, и 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с «террористами».

Как сообщали Власти, по информации силовиков на 10 января, в Казахстане ситуация стабилизировалась, продолжаются зачистки и задержания.

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Тэги: Украина, Казахстан, МИД Украины