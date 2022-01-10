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15:45 10 Января 2022 Просмотров 387   КомментариевКомментарии

В Польше зафиксировали первые смерти от “Омикрона”

В Польше выявили первые смерти от заражения штаммом коронавируса «Омикрон» – умерли два человека.

В Польше от "Омикрона" умерло два пожилых мужчины

Об этом сообщило RMF24.

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«Омикрон» тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса – от «Омикрона», – заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войчех Андрусевич.

Он уточнил, что всего в стране выявили 193 случая заражения «Омикроном», и количество новых случаев постоянно растет.

Оба скончавшихся от “Омикрона” – мужчины 92 и 85 лет, они не были вакцинированы от коронавируса.

У погибших также были сопутствующие заболевания.

“Эти люди, вероятно, могли бы жить, если бы они сделали прививки», — сказал Андрусевич.

Он также добавил, что если всего несколько дней назад количество заразившихся новым штаммом коронавируса не превышало одного-двух процентов от всех заболевших, то теперь речь идет о семи-восьми процентах.

Как сообщали Власти, гендиректор ВОЗ заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» все еще представляет серьезную угрозу для человечества.

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Тэги: Польша, covid-19, Омикрон
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