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Главная » Украина » Общество
16:20 10 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украине тысячу за вакцинацию получат и несовершеннолетние

Государственная программа «єПідтримка» станет доступна для несовершеннолетних.

В правительстве все еще занимаются добавлением возможности покупки лекарств для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Владимир Зеленский поручил Кабмину расширить программу «єПідтримка» на детей и подростков.

Таким образом, граждане Украины возрастом от 12 до 18 лет вскоре смогут тоже получить выплаты в размере 1000 грн после прохождения полного курса вакцинации.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, программой «єПідтримка» уже воспользовалось более 6,7 млн украинцев. На данный момент выплаты осуществляют 8 банков, к ним присоединятся еще 15 финансовых учреждений.

Украинцы больше всего использовали выплаты для покупки книг (35%), походов в кино (29%), ж/д поездок (13%), походов в театры (12%), спортклубы (7,5%) и т.д.

В правительстве также напомнили, что все еще занимаются добавлением возможности покупки лекарств для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Как ранее сообщали Власти, в Украине начали выдавать пластиковые карты «єПідтримка»: в каких банках и что нужно.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Кабмин, зеленский, єПідтримка
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