В США ответили на заявление России об отсутствии планов вторжения в Украину

США хотят верить заявлению России об отсутствии намерений напасть на Украину, но ее действия говорят об обратном.

Линда Томас-Гринфилд отреагировала на заявление Рябкова



По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, соединенные Штаты продолжат подготовку ответа на случай вторжения России в Украину, поскольку все предпринимаемые Москвой шаги указывают именно на намерение напасть.

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Реакцию Томас-Гринфилд на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии планов вторжения в Украину опубликовали на сайте Миссии Соединенных Штатов в ООН.

«Я хотела бы, чтобы оказалось правдой, что у них нет планов вторжения. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении», — сказала Томас-Гринфилд.

Она также добавила, что выбор Россией конфликтного пути приведет к огромным экономическим потерям, активизации присутствия НАТО в союзных странах на востоке альянса, а также увеличению оборонительной помощи Украине.

«В предстоящие дни Соединенные Штаты будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации, диалога и дипломатического урегулирования этой ситуации. Но, как сказала заместитель госсекретаря Шерман, и наши союзники и партнеры поддержали ее, Россия должна предпринять шаги по деэскалации», — заключила Томас-Гринфилд.

Как сообщали Власти, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге после переговоров с США в Женеве о гарантиях безопасности заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.