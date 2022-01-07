Более половины жителей Европы заразится “Омикроном” в ближайшие недели, – ВОЗ
Более 50% населения Европы будут инфицированы новым штаммом коронавируса в ближайшие 6-8 недель.
Об этом сообщается в Twitter Всемирной организации здравоохранения.
За первую неделю года в Европе зарегистрировали 7 миллионов случаев заражения новым штаммом. Этот показатель вдвое больше, чем общее количество случаев за две последние недели 2021 года.
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Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге предсказывает, что от «Омикрона» больше всего пострадают те страны, где уровень вакцинации ниже – например, в Центральной и Восточной Европе, пишет The Guardian.
Он призвал правительства стран действовать немедленно, «защищая своих наиболее уязвимых граждан».
Случаи заражения новым штаммом зафиксировали в 50 из 53 стран континента.
Как ранее писали Власти, самой лучшей защитой от штамма «Омикрон» Клюге назвал бустерную вакцинацию.