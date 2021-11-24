Целая страна с населением, как Украина, осталась без света из-за падения опор ЛЭП
В африканской Кении из-за падения опор ЛЭП прекращена подачи электроэнергии на территории практически всей страны.
Об этом в Twitter сообщила государственная компания Kenya Power.
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Электроопоры обрушились на 220-километровом участке Киамбере – Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана.
«Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере – Эмбакасе сегодня утром в 10:45 (09:45 по Киеву - Ред.)», – сказано в заявлении.
В компании также уточнили, что продолжаются восстановительные работы.
— The Kenya Power & Lighting Company Plc. (@KenyaPower) January 11, 2022
Как сообщали Власти, под Киевом целый город остался без воды и электричества.