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22:24 11 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Целая страна с населением, как Украина, осталась без света из-за падения опор ЛЭП

В африканской Кении из-за падения опор ЛЭП прекращена подачи электроэнергии на территории практически всей страны.

47-миллионная Кения осталась без света

Об этом в Twitter сообщила государственная компания Kenya Power.

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Электроопоры обрушились на 220-километровом участке Киамбере – Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана.

«Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере – Эмбакасе сегодня утром в 10:45 (09:45 по Киеву -  Ред.)», – сказано в заявлении.

В компании также уточнили, что продолжаются восстановительные работы.

Как сообщали Власти, под Киевом целый город остался без воды и электричества.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: кения, электричество
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