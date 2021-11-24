Целая страна с населением, как Украина, осталась без света из-за падения опор ЛЭП

В африканской Кении из-за падения опор ЛЭП прекращена подачи электроэнергии на территории практически всей страны.

47-миллионная Кения осталась без света



Об этом в Twitter сообщила государственная компания Kenya Power.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Электроопоры обрушились на 220-километровом участке Киамбере – Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана.

«Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере – Эмбакасе сегодня утром в 10:45 (09:45 по Киеву - Ред.)», – сказано в заявлении.

В компании также уточнили, что продолжаются восстановительные работы.

pic.twitter.com/RvxqDsUtzq — The Kenya Power & Lighting Company Plc. (@KenyaPower) January 11, 2022

Как сообщали Власти, под Киевом целый город остался без воды и электричества.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: кения, электричество