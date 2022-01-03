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09:13 12 Января 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Рэпер Канье Уэст собрался в Россию на встречу с Путиным

Музыкант обсуждает возможность проведения в Москве своего шоу Sunday Service, которое представляет собой гибрид концерта и церковной службы.

Канье Уэст хочет превратить Россию в свой «второй дом».

Об этом сообщает Billboard.

В планах Канье Уэста пригласить на свое шоу президента России Владимира Путина, а после концерта лично пообщаться с ним.

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Как сказал его советник Амир Судан, Уэсту не помешают «ни возможность ограничений на поездки, ни потенциальная критика за налаживание связей с Россией».

Ориентировочно визит рэпера в Россию намечен на весну-лето этого года, в зависимости от графика выступлений артиста.

Канье Уэст намерен заняться развитием контактов в музыкальной сфере. Он планирует расширять свой бизнес в России, которую он превратит в свой «второй дом», отметил Амир Судан.

Как писали Власти, Уэст хотел стать президентом США. На выборах 2020 года в США за него проголосовали около 2% избирателей.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Путин, США, рэпер
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