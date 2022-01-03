Рэпер Канье Уэст собрался в Россию на встречу с Путиным
Музыкант обсуждает возможность проведения в Москве своего шоу Sunday Service, которое представляет собой гибрид концерта и церковной службы.
Об этом сообщает Billboard.
В планах Канье Уэста пригласить на свое шоу президента России Владимира Путина, а после концерта лично пообщаться с ним.
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Как сказал его советник Амир Судан, Уэсту не помешают «ни возможность ограничений на поездки, ни потенциальная критика за налаживание связей с Россией».
Ориентировочно визит рэпера в Россию намечен на весну-лето этого года, в зависимости от графика выступлений артиста.
Канье Уэст намерен заняться развитием контактов в музыкальной сфере. Он планирует расширять свой бизнес в России, которую он превратит в свой «второй дом», отметил Амир Судан.
Как писали Власти, Уэст хотел стать президентом США. На выборах 2020 года в США за него проголосовали около 2% избирателей.