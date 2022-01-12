COVID-19 разгоняется: в Украине за сутки более 7 тысяч новых больных и почти 200 смертей
За минувшие сутки на утро 12 января в Украине подтвердили 7117 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 193 украинца.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 409 детей и 160 медицинских работников.
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За сутки 1898 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализировали. 8077 пациентов победили болезнь.
Лидером по суточному приросту заболеваемости остается Киев – 1151 случай, затем идут Ивано-Франковская область – 502 и Харьковская – 457.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1151;
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Винницкая область – 435;
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Волынская область – 94;
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Днепропетровская область – 237;
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Донецкая область – 250;
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Житомирская область – 139;
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Закарпатская область – 168;
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Запорожская область – 122;
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Ивано-Франковская область – 502;
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Киевская область – 266;
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Кировоградская область – 64;
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Луганская область – 112;
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Львовская область – 386;
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Николаевская область – 135;
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Одесская область – 312;
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Полтавская область – 328;
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Ривненская область – 250;
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Сумская область – 445;
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Тернопольская область – 235;
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Харьковская область – 457;
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Херсонская область – 197;
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Хмельницкая область – 351;
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Черкасская область – 224;
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Черновицкая область – 197;
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Черниговская область – 60.
Как сообщали Власти, в НАН Украины отметили, что динамика количества новых обнаружений случаев COVID-19 и положительных ПЦР тестов позволяет заключить, что в стране начинается очередная волна заболеваемости.