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09:10 12 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

COVID-19 разгоняется: в Украине за сутки более 7 тысяч новых больных и почти 200 смертей

За минувшие сутки на утро 12 января в Украине подтвердили 7117 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 193 украинца.

За сутки в Украине подтвердили 7117 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 409 детей и 160 медицинских работников.

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За сутки 1898 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализировали. 8077 пациентов победили болезнь.

Лидером по суточному приросту заболеваемости остается Киев – 1151 случай, затем идут Ивано-Франковская область – 502 и Харьковская – 457.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1151;

  • Винницкая область – 435;

  • Волынская область – 94;

  • Днепропетровская область – 237;

  • Донецкая область – 250;

  • Житомирская область – 139;

  • Закарпатская область – 168;

  • Запорожская область – 122;

  • Ивано-Франковская область – 502;

  • Киевская область – 266;

  • Кировоградская область – 64;

  • Луганская область – 112;

  • Львовская область – 386;

  • Николаевская область – 135;

  • Одесская область – 312;

  • Полтавская область – 328;

  • Ривненская область – 250;

  • Сумская область – 445;

  • Тернопольская область – 235;

  • Харьковская область – 457;

  • Херсонская область – 197;

  • Хмельницкая область – 351;

  • Черкасская область – 224;

  • Черновицкая область – 197;

  • Черниговская область – 60.

Как сообщали Власти, в НАН Украины отметили, что динамика количества новых обнаружений случаев COVID-19 и положительных ПЦР тестов позволяет заключить, что в стране начинается очередная волна заболеваемости.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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