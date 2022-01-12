COVID-19 разгоняется: в Украине за сутки более 7 тысяч новых больных и почти 200 смертей

За минувшие сутки на утро 12 января в Украине подтвердили 7117 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 193 украинца.

За сутки в Украине подтвердили 7117 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 409 детей и 160 медицинских работников.

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За сутки 1898 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализировали. 8077 пациентов победили болезнь.

Лидером по суточному приросту заболеваемости остается Киев – 1151 случай, затем идут Ивано-Франковская область – 502 и Харьковская – 457.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1151;

Винницкая область – 435;

Волынская область – 94;

Днепропетровская область – 237;

Донецкая область – 250;

Житомирская область – 139;

Закарпатская область – 168;

Запорожская область – 122;

Ивано-Франковская область – 502;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 112;

Львовская область – 386;

Николаевская область – 135;

Одесская область – 312;

Полтавская область – 328;

Ривненская область – 250;

Сумская область – 445;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область – 457;

Херсонская область – 197;

Хмельницкая область – 351;

Черкасская область – 224;

Черновицкая область – 197;

Черниговская область – 60.

Как сообщали Власти, в НАН Украины отметили, что динамика количества новых обнаружений случаев COVID-19 и положительных ПЦР тестов позволяет заключить, что в стране начинается очередная волна заболеваемости.

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Тэги: covid-19