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09:34 12 Января 2022 Просмотров 1326   КомментариевКомментарии

В Киеве на Печерске пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Видео

В Киеве на улице Евгения Коновальца в Печерском районе в ночь на 12 января пьяный водитель Mitsubishi устроил масштабное ДТП.

В результате ДТП никто не пострадал

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. В происшествии никто не пострадал.

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По словам очевидцев аварии, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai, а затем задел Skoda.

По словам водителя Hyundai, виновник ДТП дважды ударил его авто – после первого столкновения он немного отъехал, а затем снова ударил и, упершись, принялся газовать.

Когда полицейские проверили водителя Mitsubishi на драгере,  выяснилось, что в его крови содержится более 2 промилле алкоголя. Такое количество соответствует примерно выпитой бутылке водки.

Как сообщали Власти, в селе Мирное Бориспольского района под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погиб один человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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