В Киеве на Печерске пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Видео

В Киеве на улице Евгения Коновальца в Печерском районе в ночь на 12 января пьяный водитель Mitsubishi устроил масштабное ДТП.

В результате ДТП никто не пострадал



Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. В происшествии никто не пострадал.

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По словам очевидцев аварии, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai, а затем задел Skoda.

По словам водителя Hyundai, виновник ДТП дважды ударил его авто – после первого столкновения он немного отъехал, а затем снова ударил и, упершись, принялся газовать.

Когда полицейские проверили водителя Mitsubishi на драгере, выяснилось, что в его крови содержится более 2 промилле алкоголя. Такое количество соответствует примерно выпитой бутылке водки.

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Как сообщали Власти, в селе Мирное Бориспольского района под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погиб один человек.

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