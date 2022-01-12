В Киеве на Печерске пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Видео
В Киеве на улице Евгения Коновальца в Печерском районе в ночь на 12 января пьяный водитель Mitsubishi устроил масштабное ДТП.
Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. В происшествии никто не пострадал.
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По словам очевидцев аварии, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai, а затем задел Skoda.
По словам водителя Hyundai, виновник ДТП дважды ударил его авто – после первого столкновения он немного отъехал, а затем снова ударил и, упершись, принялся газовать.
Когда полицейские проверили водителя Mitsubishi на драгере, выяснилось, что в его крови содержится более 2 промилле алкоголя. Такое количество соответствует примерно выпитой бутылке водки.
Как сообщали Власти, в селе Мирное Бориспольского района под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погиб один человек.