В Болгарии COVID-19 заболели одновременно президент, премьер и спикер парламента

Высшее руководство Болгарии ушло на карантин после контакта со спикером парламента, у которого выявили коронавирус.

Премьер Кирилл Петков (слева) и президент Румен Радев.



Об этом сообщает AP.

Спикер Никола Минчев почувствовал себя плохо после шестичасового заседания Совета национальной безопасности в понедельник, 10 января, под председательством президента Румена Радева.

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В совещании приняли участие премьер-министр Кирилл Петков, несколько ключевых министров и руководители служб безопасности и разведки, а также руководители партий, представленных в парламенте. Все они ушли на карантин.

Министерству здравоохранения еще предстоит определить продолжительность изоляции каждого из политиков.

В Болгарии растет число новых инфицированных. По данным на 10 января, за сутки оно достигло 6761 в стране с населением свыше 6,9 млн человек.

В Болгарии только 28,1% населения получили две дозы вакцины. И лишь у 5,5% есть бустерная прививка.

Ранее Власти писали, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) внес Болгарию в список стран ЕС, в которые не советуют ехать туристам.

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Тэги: Болгария, коронавирус, самоизоляция