В Болгарии COVID-19 заболели одновременно президент, премьер и спикер парламента
Высшее руководство Болгарии ушло на карантин после контакта со спикером парламента, у которого выявили коронавирус.
Об этом сообщает AP.
Спикер Никола Минчев почувствовал себя плохо после шестичасового заседания Совета национальной безопасности в понедельник, 10 января, под председательством президента Румена Радева.
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В совещании приняли участие премьер-министр Кирилл Петков, несколько ключевых министров и руководители служб безопасности и разведки, а также руководители партий, представленных в парламенте. Все они ушли на карантин.
Министерству здравоохранения еще предстоит определить продолжительность изоляции каждого из политиков.
В Болгарии растет число новых инфицированных. По данным на 10 января, за сутки оно достигло 6761 в стране с населением свыше 6,9 млн человек.
В Болгарии только 28,1% населения получили две дозы вакцины. И лишь у 5,5% есть бустерная прививка.
Ранее Власти писали, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) внес Болгарию в список стран ЕС, в которые не советуют ехать туристам.