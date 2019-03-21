Китай выдавил Путина из Казахстана, – Пионтковский

Ситуация с российскими миротворцами в Казахстане стала первым серьезным столкновением РФ и Китая в Центральной Азии.

Китай вложил миллиарды долларов в Казахстан и считает его сферой своего влияния



Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионткоский.

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По его словам, до 10 января России удавалось показать, что она руководит на постсоветском пространстве, причем в этом государство уверило само себя.

Однако уже 11 января, по словам Пионтковского, Россия получила унизительный толчок в виде заявления президента Казахстана Токаева о том, что «миротворцы» ОДКБ должны покинуть страну.

По мнению публициста, Россия поняла, что Казахстан потерян для нее навсегда, и делать там ей больше нечего.

Он также отметил, что даже согласно тону кремлевской пропаганды, она ошеломлена. Однако, вероятно, пропагандисты получили приказ – не возмущаться.

Напомним, Китай имеет совместную границу с Казахстаном протяженностью 1782 километра.

Кроме того, Поднебесная инвестировала десятки миллиардов долларов в казахстанскую экономику, в первую очередь в прибыльный энергетический сектор, и использовала соседнюю страну в качестве стартовой площадки для инициативы «Один пояс — один путь» — стратегически важного инфраструктурного и внешнеполитического проекта Си Цзиньпина.

Как сообщали Власти, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе «миротворческих» сил с 13 января.

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Тэги: Россия, Казахстан, Китай