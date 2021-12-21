В Днепропетровской области на трассе загорелся автобус с пассажирами. Фото

Утром 12 января вблизи поселка Росишки Синельниковского района во время движения загорелся автобус с пассажирами.

Огонь сначала возник в моторном отсеке



Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области. Сообщение о пожаре поступило в службу “101” в 07:36.

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Прибывшие к пылающему автобусу ПАЗ-4234 спасатели выяснили, что сначала огонь возник в моторном отсеке во время движения, а затем распространился в салон, где находилось 8 пассажиров. Они вместе с водителем покинули транспортное средство до прибытия пожарных.

В результате происшествия никто не пострадал.

“Огнем уничтожен моторный отсек и салон пассажирского автобуса 2013 выпуска. Общая площадь пожара составила 14 кв”, – сказано в сообщении.

Возгорание локализовали в 07:59 и ликвидировали в 08:17.

Как сообщали Власти, в Ирпене на ходу загорелась маршрутка, когда в ней находились пассажиры.

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