Под Одессой подростки избили и ограбили свою учительницу

В Одесской области группа подростков ограбили свою бывшую учительницу.

Задержанные в отделении полиции



Об этом сообщает полиция Одесской области. Инцидент произошел 10 января в одном из сел Татарбунарской общины.

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Группа злоумышленников совершили разбойной ограбление 64-летней женщины. Они проникли в ее дом в масках, разбив стекло на двери, избили хозяйку и, угрожая ножом, забрали у нее деньги и ювелирные изделия.

Пребывшие на вызов правоохранители по горячим следам нашли и задержали злоумышленников. Ими оказались братья возрастом 16-ти и 17-ти лет, а также 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

Все трое грабителей знали потерпевшую – в прошлом подростки были ее учениками, а иностранец знал ее через общих знакомых.

Злоумышленникам за разбойное ограбление грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве залетные гастролеры избили и ограбили журналиста Андрея Куликова.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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