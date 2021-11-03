Под Одессой подростки избили и ограбили свою учительницу
В Одесской области группа подростков ограбили свою бывшую учительницу.
Об этом сообщает полиция Одесской области. Инцидент произошел 10 января в одном из сел Татарбунарской общины.
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Группа злоумышленников совершили разбойной ограбление 64-летней женщины. Они проникли в ее дом в масках, разбив стекло на двери, избили хозяйку и, угрожая ножом, забрали у нее деньги и ювелирные изделия.
Пребывшие на вызов правоохранители по горячим следам нашли и задержали злоумышленников. Ими оказались братья возрастом 16-ти и 17-ти лет, а также 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.
Все трое грабителей знали потерпевшую – в прошлом подростки были ее учениками, а иностранец знал ее через общих знакомых.
Злоумышленникам за разбойное ограбление грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве залетные гастролеры избили и ограбили журналиста Андрея Куликова.