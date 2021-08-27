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Главная » Украина » Политика
13:48 12 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Минобороны на постоянной основе начали работать советники США: чем занимаются

Советники США будут предоставлять консультативную помощь для реформирования сферы обороны Укрианы.

Советники США Крис Риззо и Тодд Браун

Об этом сообщает Директорат политики в сфере обороны Минобороны на странице в Facebook.

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С 11 января 2022 года в Директорате министерства обороны Украины приступили к работе двое советников США Крис Риззо и Тодд Браун.

Советники будут работать в Директорате на постоянной основе, и будут оказывать консультативно-совещательную помощь министерству обороны.

Речь идет о помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы, а именно по вопросам политики и управления в сфере обороны, а также евроатлантической интеграции.

Как ранее сообщали Власти, Украина рассчитывает на помощь США в ускорении вступления в НАТО.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: США, минобороны, директорат, советники
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