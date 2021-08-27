В Минобороны на постоянной основе начали работать советники США: чем занимаются
Советники США будут предоставлять консультативную помощь для реформирования сферы обороны Укрианы.
Об этом сообщает Директорат политики в сфере обороны Минобороны на странице в Facebook.
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С 11 января 2022 года в Директорате министерства обороны Украины приступили к работе двое советников США Крис Риззо и Тодд Браун.
Советники будут работать в Директорате на постоянной основе, и будут оказывать консультативно-совещательную помощь министерству обороны.
Речь идет о помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы, а именно по вопросам политики и управления в сфере обороны, а также евроатлантической интеграции.
Как ранее сообщали Власти, Украина рассчитывает на помощь США в ускорении вступления в НАТО.